★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

واشنطن - أ ش أ

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على أحد المساعدين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لصلته بأعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي في مبنى الكابيتول بواشنطن.

وأكدت سامانثا شيرو، متحدثة باسم "إف بي آي" في واشنطن - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الجمعة - أنه تم إلقاء القبض على فيديريكو كلاين مساء أمس الخميس ويحتجز في ولاية فيرجينيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دونالد ترامب اتهم بالتحريض على أعمال الشغب، ولكن غالبية الأعضاء في مجلس الشيوخ صوتوا لتبرئته.

وبحسب الصحيفة، وجهت اتهامات لأكثر من 300 شخص لصلتهم بأعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وتم تعيين كلاين في وزارة الخارجية في 22 يناير 2017 كمساعد خاص، وقبل تعيينه كان يعمل في حملة ترامب الانتخابية لعام 2016 وحصل على دخل قيمته 15 ألف دولار.