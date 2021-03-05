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دبلوماسي روسي:اتهامات واشنطن بشأن حقوق الإنسان في غير مقبولة

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دبلوماسي روسي:اتهامات واشنطن بشأن حقوق الإنسان في روسيا غير مقبولة دبلوماسي روسي:اتهامات واشنطن بشأن حقوق الإنسان في غير مقبولة

مصراوي Masrawy

09:18 ص الجمعة 05 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):

انتقد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن حالة حقوق الإنسان في ، مؤكدا أنها غير مقبولة.

وقال السفير الروسي، في تصريحات، أوردتها قناة (روسيا اليوم)، "نحن نعتبر هذه الادعاءات غير مقبولة، بشكل خاص فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان. لا يحق لأحد أن يعلمنا كيف نعيش".

وأضاف: "ما هذه الهستيريا التي نسمعها فيما يتعلق بالوضع حول (المعارض أليكسي) نافالني. يطالبوننا بالاعتراف بالذنب بتسميمه المزعوم باستخدام أسلحة كيميائية، وفي الوقت نفسه، يتم تجاهل أي من حججنا وطلباتنا للحصول على معلومات، دون تفسير، ثم تقوم السلطات الأمريكية، دون أن تكلف نفسها عناء تقديم أدلة، بفرض عقوبات جديدة على روسيا".

وأوضح أن نافالني مواطن روسي قد أدين بجرائم اقتصادية من قبل محكمة روسية على أراضي بلدنا وفقا للقانون الروسي، مضيفا: "نحن نعتبر الدعوات السخيفة لإطلاق سراح نافالني مرفوضة بشكل قاطع، وأن هذه التصرفات تسمى في الممارسة الدولية تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

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