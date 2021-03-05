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مصراوي Masrawy

الرياض- (أ ش أ):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة، دمرت صباح اليوم الجمعة طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.