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ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

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ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الجمعة - السبت - الأحد، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 5 مارس:

- ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.

- دافئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ـ شديد البرودة ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، وشديد البرودة على جنوب الصعيد.

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 6 مارس:

- دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشبورة صباحًا على بعض المناطق مع رياح معتدلة.

- مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق، ورياح معتدلة.

- دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

- دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

- حار نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

- درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 14 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية بين 13 ـ 21، وجنوب سيناء بين 15 ـ 26، وشمال الصعيد بين 10 ـ 26، وجنوب الصعيد بن 12 ـ 30 درجة.

الأحد 7 مارس:

- دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشبورة صباحًا على بعض المناطق مع رياح معتدلة.

- معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق، ورياح معتدلة.

- مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.

ـ دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ـ حار نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

ـ درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 12 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية بين 13 ـ 20، وجنوب سيناء بين 15 ـ 27، وشمال الصعيد بين 10 ـ 26، وجنوب الصعيد بن 14 ـ 32 درجة.​

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