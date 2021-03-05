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مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى اليوم الجمعة

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مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى اليوم الجمعة مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حتى اليوم الجمعة

مصراوي Masrawy

03:45 ص الجمعة 05 مارس 2021

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، حتى اليوم الجمعة، والتي كان من المقرر انتهائها الأربعاء الماضي 3 مارس، وذلك بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مد فترة الحملة أمس الخميس واليوم، يأتي حرصًا من الوزارة على تطعيم كافة الأطفال من المصريين وغير المصريين ممن لم يتلقوا التطعيمات خلال أيام الحملة بسبب وجود أعراض مرضية منعتهم، أو أسباب أخرى، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية الإشرافية التابعة للوزارة من العاملين بالحملة ستقوم بمراجعة الحالة التطعيمية للأطفال بالمنازل وتطعيم من لم يتلقوا اللقاح منهم.

وأشار مجاهد، إلى تطعيم 16 مليونًا و406 آلاف و151 طفلاً بنسبة 98.2% من ضمنهم 17 ألفًا و749 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض ، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم الأحد 28 فبراير وحتى أمس الأربعاء 3 مارس 2021، والتي تستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع مجاهد: "إن تلك الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣.

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