الشباب للابتعاد بالصدارة.. الهلال لتضييق الخناق.. والاتحاد لتجديد الحظوظ

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6 مواجهات في ختام الجولة 22 من دوري المحترفين

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 22 بإقامة 6 مباريات نارية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والمتعة حيث ستعيد نقاطها تشكيل ملامح جدول الترتيب بالنسبة لمناطق المنتصف أو للفرق الساعية للهروب من شبح الهبوط.

أبها - الفتح

تجمع المواجهة الأولى أبها صاحب المركز الرابع عشر بـ25 نقطة بضيفه الفتح جاره بالترتيب بالمركز الثالث عشر بذات عدد النقاط على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة 4:10 مساءً.

يبحث أصحاب الضيافة عن فرصة إيقاف نزيف النقاط الملازم للفريق.

في حين يسعى الفتح لتحقيق انطلاقة جديدة كالتي سجلها في الجولتين 18و19 على التوالي للابتعاد عن مناطق الخطر.

العين - الفيصلي

على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة يستقبل العين متذيل جدول الترتيب بـ 15 نقطة فريق الفيصلي الثامن بـ29 نقطة عند الساعة 4:15 مساءً.

يتطلع الفيصلي للاستمرار بصحوته حيث قدم الفريق أداءً مميزاً في الجولات الثلاث الأخيرة.

في المقابل يسعى العين للمحافظة على آماله قائمة في البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين.

النصر - الاتفاق

يخوض النصر السابع بـ 29 نقطة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 30 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 6:20 مساءً.

يبحث النصر عن استعادة توازنه مجدداً والعودة لسكة الانتصارات للإبقاء على حظوظه قائمة في الحصول على مركز يؤهله لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ولا يختلف هدف الاتفاق عن منافسه حيث يبحث عن وقف إهدار النقاط واستعادة مستواه لإنعاش حظوظه في تحقيق مركزٍ يؤهله لدوري أبطال آسيا.

الشباب - القادسية

يستضيف متصدر الدوري فريق الشباب بـ 44 نقطة نظيره القادسية صاحب المركز التاسع بـ 29 نقطة على ملعب نادي الشباب بالرياض عند الساعة 6:35 مساءً.

يأمل أصحاب الضيافة مواصلة حصد النتائج الإيجابية على اعتبار أن الفوز سيبقي على فارق النقاط الخمس التي تفصله عن أقرب مطارديه من أجل الاقتراب أكثر من حلم التتويج باللقب.

في المقابل يبحث القادسية للعودة مجدداً لطريق حصد النتائج الإيجابية الذي توقف في الجولة الماضية.

الهلال - الرائد

يستضيف الهلال الوصيف بـ 39 نقطة ضيفه الرائد صاحب المركز الثاني عشر بـ25 نقطة عند الساعة 8:35 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يتطلع أصحاب الضيافة لمواصلة الصحوة والاستمرار بتحقيق الانتصارات المتتالية للمحافظة على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب.

وفي المقابل يسعى الرائد إلى مواصلة صحوته وتحقيق المزيد من النقاط لكي يبتعد عن خطر الهبوط الذي يحاصره هذا الموسم.

الاتحاد - الوحدة

في آخر مباريات اليوم، يواجه الاتحاد ثالث الترتيب بـ35 نقطة نظيره الوحدة صاحب المركز الحادي عشر بـ 27 نقطة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الساعة 8:35 مساءً.

يأمل الاتحاد مواصلة تحقيق الانتصارات للإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب.

في المقابل يسعى الوحدة لإيقاف مسلسل الهزائم المتواصل للجولة الثانية على التوالي وتحقيق انتصار يبعده عن مناطق الخطر التي اقترب منها كثيراً.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين