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"الداخلية" تطلق المرحلة الثانية لتقديم لقاحات "كورونا" لمنسوبيها من مدنيين وعسكريين

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في منطقتي الرياض والشرقية بإشراف "الخدمات الطبية" بالوزارة ومستشفيات قوى الأمن

انطلقت أمس المرحلة الثانية من حملة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لتقديم لقاحات (كوفيد-19) لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية، من مدنيين وعسكريين في منطقتي الرياض والشرقية، بإشراف فرق طبية من الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، وذلك ضمن جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا.

وتضمنت الحملة افتتاح مركزٍ خاص للقاحات في المدينة الطبية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في "صلبوخ"، مجهز بعيادات خاصة وكوادر متخصصة ومدربة، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات المركز حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

كما دشنت الخدمات الطبية مركز لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر، حيث سيقدم خدماته لمنسوبي قطاعات الوزارة هناك من مدنيين وعسكرين وذويهم.

لقاح كورونا وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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