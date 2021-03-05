فيديو .. 10 أشقاء يتسابقون للتبرع لأخيهم المصاب بعد معاناته مع غسيل الكلى

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تسابق 10 من الأشقاء للتبرع بكليتهم لأخيهم الذي يعاني من فشل كلوي، ضاربين أروع الأمثلة في الأخوة والإيثار والترابط الأسري بعد تألمهم لمعاناة شقيقهم وهم يشاهدونه تحت الأجهزة في مركز غسيل الكلى لأربع ساعات في ثلاثة أيام أسبوعياً!

وكشف "مالك المالكي" المتبرع بكليته لشقيقه لبرنامج "الراصد" عن حالته الصحية، موضحاً أنه حالياً في العناية المركزة احترازياً، مبشراً بأن العملية نجحت والكلية قامت بوظائفها، وتم نزع قسطرة الغسيل، وقد غادرت المستشفى بعد أن أجرينا العملية الاثنين ولله الحمد.

وأضاف: "شقيقي كان شاعراً بتأنيب الضمير، وظل متردداً في قبول العملية خشية فشلها وتأثير ذلك على صحتي! لكنني كنت أطمئنه وأربط على قلبه بأن كل شيء قضاء وقدر، ويجب أن نسلم به، و"لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا".

وتابع: "نحن 10 إخوان وأنا أكبرهم، وكلهم تسابق من أجل التبرع بكليته لأخيهم"، لافتاً بأن والديه وأسرته عاشوا بعض القلق خوفاً من تداعيات العملية وفشلها -لا قدر الله-، وتم طمأنتهم من قبل الأطباء بنجاحها بنسبة 95%.