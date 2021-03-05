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"الحجرف "يدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" صواريخ باليستية باتجاه

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"الحجرف "يدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" صواريخ باليستية باتجاه السعودية "الحجرف "يدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" صواريخ باليستية باتجاه
أشاد بيقظة وكفاءة "الدفاع الجوي" ونجاحه في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان في جنوب المملكة العربية ، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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