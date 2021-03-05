أخبار عاجلة

اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "التخابر مع حماس" -
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة بيشة" تبدأ حملة التطعيم لمرضى الرعاية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا

Print
بمعرفة فرقتين من الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى الملك عبدالله

بدأت إدارة الرعاية المنزلية بصحة بيشة، حملة تطعيم مرضى الطب المنزلي وذويهم بلقاح كورونا.

وأكدت صحة بيشة انطلاق فرقتين من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ومستشفى الملك عبدالله، وذلك لتسخير كل الإمكانات لدعم كبار السن وتقديم أفضل رعاية للمرضى في منازلهم.

وأفادت صحة بيشة، بأن هذه الحملة تأتي بمتابعة مباشرة من مدير صحة بيشة الذي لطالما سعى إلى تسخير كل الإمكانات لتقديم هذه الخدمة التي تأتي من منطلق حرص وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والنفسي لمرضى الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم.

يُذكر أن الحملة انطلقت من مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة.

وقدم مدير صحة بيشة "فالح الشهراني" شكره وتقديره لجميع فرق العمل في الطب المنزلي على جهودهم المبذولة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتسهيل حصول المرضى وذويهم على ‫لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق "صحتي".

بيشة لقاح كورونا صحة بيشة الجديد محافظة بيشة وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

الإذاعي صبري زكي يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

القطاع الجنوبي ينفذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لمنسوبي محافظة صامطة

القطاع الجنوبي ينفذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لمنسوبي محافظة صامطة

تسجيل 52 وفاة و 7413 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 52 وفاة و 7413 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية