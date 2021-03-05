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ايه الجمال ده.. دينا داش تخطف أنظار السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة

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ايه الجمال ده.. دينا داش تخطف أنظار السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة ايه الجمال ده.. دينا داش تخطف أنظار السوشيال ميديا بإطلالتها الساحرة

مصراوي Masrawy

12:27 ص الجمعة 05 مارس 2021


كتبت_شيماء مرسي

تحتفل اليوم البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، بحفل زفافها على محمود أبو الغيط.

وظهرت البلوجر دينا داش بفستان ملكي باللون الأبيض، بقصة الكب، بدون أكمام، مزينا بالتطريزات من أعلى الفستان، ومنفوش من أسفل، ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

أما زوجها محمود أبو الغيط ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض.

وعلق الجمهور على إطلالة دينا على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، بعد أن نشر أصدقائها مجموعة فيديوهات لها.

قالت دميانا هاني " شيك الله"، و حبيبة هشام " تحفة"، و يوستينا إيهاب " قمر"

و مارينا مجدي " الله"، دانا محمد " قلبي بجد"، و جودانا " تحفة ماشاء الله".

و رنا أيمن " قمر ماشاء الله"، و مارتينا عادل " الفستان يجنن".

و رنيم عادل " الله حلوة اوي والله"، و منال عبد اللطيف " ربنا يهنيهم ببعض يارب".

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