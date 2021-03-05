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مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة الطيران الليتوانية - صور

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مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة الطيران الليتوانية - صور مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة الطيران الليتوانية - صور

مصراوي Masrawy

12:05 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار الغردقة الدولي، قبل قليل، أولى الرحلات الجوية لشركة الطيران الليتوانية getjet airlines، والقادمة من لتوانيا وعلى متنها ١٨٠ راكبا، وذلك عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية، والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية.

وقامت إدارة المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والمتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من مطار فيلنوس إلي مدينة الغردقة، أحد المناطق السياحية المصرية الهامة، حيث قامت شركة للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة.

الجدير بالذكر أن شركة الطيران اللتوانية ستقوم بتسيير 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار الغردقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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