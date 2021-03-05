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"تعليم تبوك" يصدر تعميماً بشأن التقيد بالدوام عن بعد لمنسوبيه وفق الضوابط الصحية

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"تعليم تبوك" يصدر تعميماً بشأن التقيد بالدوام عن بعد لمنسوبيه وفق الضوابط الصحية "تعليم تبوك" يصدر تعميماً بشأن التقيد بالدوام عن بعد لمنسوبيه وفق الضوابط الصحية
للفئات الأكثر عرضة للإصابة وما لا يتجاوز 25% من الموظفين "أونلاين" و"الباقي" دوام مرن

وجه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري، أمس، تعميماً لجميع أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس (بنين/ بنات) حول التقيد بالدوام عن بعد للموظفين.

وقالت إدارة التعليم، في تعميمها، إنه حرصاً على سلامة منسوبي التعليم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الموارد البشرية، يستمر التقيد بألا يتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة لمن يتطلب حضورهم حضوراً كاملاً طوال أيام الأسبوع من الإداريين والإداريات.

كما نص التعميم على تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل المدير المباشر.

وأكد على ضرورة استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا بالعمل عن بعد، وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فيما يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن، وكذلك استمرار العمل بتعليق (توثيق الحضور بالبصمة).

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، تشمل:

- من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.

- أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد: لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في السنة.

- الأمراض القلبية المزمنة : وتشمل قصوراً في عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية.

- نقص المناعة الوراثي.

- نقص المناعة المكتسب: ويشمل مرض نقص المناعة المكتسب، واستخدام أدوية مثبطة للمناعة، واستخدام عقارات علاج السرطان.

- السمنة المفرطة : مؤشر كتلة الجسم 40.

- الحالات الطبية المزمنة : وتشمل مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، ومرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، والفشل الكلوي (غسيل كلوي)، وتليف الكبد.

تبوك تعليم تبوك وزارة التعليم الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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