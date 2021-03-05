آخرهم كمال عامر.. أبرز من حصلوا على رتبة فريق فخري

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد سامي:

جاء قرار رئيس الجمهورية بمنح الراحل كمال عامر رتبة فريق فخري لتؤكد تقدير الدولة لمن ضحوا ويضحون بأنفسهم، من أجل حماية المصريين والأمن القومي المصري، ضد كل من يحاول أن يُمس أو يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها.

وأصدر عدد من رؤساء الجمهورية عدة قرارات بترقية عدد من الشخصيات لرتبة فريق فخري، يستعرضها مصراوي فيما يلي:

كمال عامر

اللواء أركان حرب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية، متأثرا باضابته بفيروس كورونا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا بترقيته، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.

محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق.

في السادس من شهر يوليو عام 2020، توفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، وقبل وفاته بأيام، وتحديدا فى 26 يونيو الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارًا بمنحه رتبة فريق فخري، مع تقليده وشاح النيل.

قائد القوات البحرية الأسبق

الفريق فخري أشرف محمد رفعت قائد القوات البحرية الأسبق ولد في 23 إبريل في عام 1928 شغل جميع المناصب القيادية بالقوات البحرية وحروب مصر المعاصرة حتي وصل لمنصب قائد القوات البحرية في 14 نوفمبر عام 1976 حتي 9 أكتوبر 1978 وتم ترقيته لرتبة فريق فخري في عهد الرئيس الأسبق مبارك.

قائد القوات الجوية الأسبق

التحق الفريق فخري علي مصطفى بغدادي، قائد القوات الجوية الأسبق، بالكلية الحربية وتخرج منها في الأول من سبتمبر عام 1942 ضمن الدفعة 17 حربية ثم التحق باكلية الجوية وتدرج في جميع مناصب القيادية بالقوات الجوية، حتى منصب قائد القوات الجوية في الفترة من 22 ينوين 1969 حتي 24 إبريل عام 1972.

رئيس حزب حماة وطن

الفريق فخري جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن ومؤسس سلاح الصاعقة والذي ولد في عام 1929، وفي عام 2012، تم تكريمه بمنحه رتبة فريق فخري ونوط للتكريم