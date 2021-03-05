بعد استمرارها 3 اسابيع.. "التنمية المحلية" تحتفل بانتهاء دورة قادة المستقبل

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

احتفلت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء الدورة التدريبية لإعداد قادة المستقبل والتي بدأت منتصف فبراير الماضى واستمرت على مدار 3 أسابيع وذلك بمركز التنمية المحلية سقارة و استفاد من هذه الدورة التدريبية 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطوير مهارات الكوادر الشبابية في المحليات والاستجابة لاهتمام القيادة السياسية بمحور بناء الإنسان المصري وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن تمكين العنصر البشرى وتدريبه باستمرار وتطوير أدائه وتنمية مهاراته وسلوكياته لأداء وظيفته بصورة أفضل هو أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز إليها لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعي لدى المتدربين.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن دورة قادة المستقبل ركزت على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات إضافة إلى جلسات المحاكاة في مجال الأزمات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية للأماكن المتميزة التي تم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبى نفذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الإبداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الانسانيات و و رؤية مصر 2030 إضافة إلى أساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمرانى وادارة المشروعات والإصلاح الإدارى للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها مثل مبادرة صوتك مسموع ومبادرة مجلس ادارة الشارع كنموذج لأهمية التكامل بين دور الدولة والمشاركة المجتمعية في دعم التنمية.

وأشار اللواء شعراوي، إلى أن إعداد صف ثان من القيادات المحلية هى عملية مستمرة لا تلتزم بتوقيت محدد موضحاً انه تم ترشيح المتميزين في الدورات السابقة لتولى مناصب قيادية فى المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن ؛ كما رشحت الوزارة اوائل الدفعات السابقة فى دورات تدريب خارجية فى الصين للاستفادة من تجربتها المتميزة في تطوير الادارة المحلية والمشروعات الصغيرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن دورة إعداد قادة المستقبل تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة بهدف إعداد كوادر قيادية و شبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبار الشباب قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، و لتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعتبر من أولى الجهات التى نفذت دورات متخصصة فى اعداد قادة المستقبل فى المحليات لتأهيل صف ثانى يستطيع شغل مناصب قيادية في المحافظات.

كما احتفلت وزارة التنمية المحلية بسقارة بانتهاء الدورة التدريبية الخاصة بالخطة الإستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية والذي تنفذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وركزت الدورة التدريبية التى نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني و مؤشرات متابعة الأداء بمحافظات المشروع وهى الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان واستفاد من هذه الدورة 30 متدرباً.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تنفيذ هذه الدورة التدريبية يأتى فى ضوء حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية مؤكداً حرص الوزارة علي خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات حتي ادني مستوي محلي لتكون قادرة علي إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها .

وفى نفس السياق أيضاً احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم أيضا بإنتهاء دورتين تدريبيتين عن الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم و ادارة المشروعات برنامج pmp واستفاد منهما 57 متدرباً.

من ناحية أخرى ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال إعداد وتحرير المواد الإخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعى بإدارات البوابات الاليكترونية وإدارات الاعلام بالمحافظات والدورة الثانية فى مجال تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي والموارد البشرية والدورة الثالثة فى مجال رفع كفاءة المدرسين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين والدورة الرابعة فى مجال التخطيط وادارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى ويستفيد من الدورات التدريبية 126 متدرباً من جميع المحافظات.