زلزال ثالث يقع قبالة سواحل نيوزيلندا

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مصراوي Masrawy

ولنجتون - (د ب أ):

وقع زلزال ثالث قبالة سواحل نيوزيلندا مساء اليوم الخميس( الجمعة بالتوقيت المحلي) ، حيث حثت السلطات النيوزيلنديين على الانتقال على الفور إلى مناطق مرتفعة.

ووقع زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختير قبل الساعة 9 صباح الجمعة (2000 مساء الخميس بتوقيت جرينتش ) بالقرب من جزر كيرماديك ، حيث طلبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ من النيوزيلنديين بالقرب من الساحل الشرقي لجزيرة نورث ايلاند بمغادرة منازلهم.

وقالت الهيئة إن الاشخاص في نورث ايلاند وكيب الشرقية وجزيرة جريت باريير بحاجة إلى "الانتقال على الفور" إلى مناطق مرتفعة أو إلى اقصى اليابسة قدر الإمكان.

وجاء الزلزال الذي بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر بعد زلزالين سابقين بلغت قوتها 4ر7و1ر7درجة.