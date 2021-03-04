الزراعة تتابع تجهيز وإعداد التقاوى بشرق العوينات والخارجة والداخلة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

مصراوي

زار الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، الخميس، محافظة الوادي الجديد والمرور على محطة إعداد التقاوى بمدينة الخارجة و الوقوف على أهم المعوقات هناك.

وتم تشكيل لجنة لتقديم دراسة كاملة لخط الإنتاج لزيادة القدرة التشغيلية، وإجراء صيانة كاملة لوحدة التشغيل المتنقلة، وتم الاتفاق على إنشاء مظلات تخزين نظرا زيادة مساحات التعاقدات وزيادة الكميات المستلمة لكافة المحاصيل.

يأتي ذلك فى ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالمتابعة الدقيقة، و الوقوف على أخر المستجدات و تقديم كافة الدعم الفني للشركات والمزارعين فيما يخص حقول إكثار تقاوى المحاصيل المختلفة، والعمل على إيجاد حلول فورية لأي معوق في سبيل الحصول على تقاوى ذو جودة ونقاوة عالية، بحقول إكثار تقاوى المحاصيل الشتوية التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، و فتح آفاق جديدة لنشر الهجن و الأصناف للمحاصيل الصيفية و خاصة الفول السوداني و الذرة الشامية بشرق العوينات.

وتفقد رئيس إنتاج وفحص التقاوي مدينة الداخلة وتابع استلام مساحة 400 متر للإدارتين بإنشاء مبنى إدارى واستراحة و مخازن ومنفذ بيع لزيادة المساحات الخضراء المنزرعة بتقاوي معتمدة من وزارة الزراعة و بسعر مخفض طبقا لتوجيهات وزير الزراعة في الشأن، كما زار شرق العوينات لمتابعة تجهيز وإعداد التقاوي والعمل على فتح منفذ بيع لنشر التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية المتباينة.