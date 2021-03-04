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الأعلى للإعلام ناعيا الفريق كمال عامر: فقدنا رمزًا وطنيًا أفنى عمره في خدمة

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الأعلى للإعلام ناعيا الفريق كمال عامر: فقدنا رمزًا وطنيًا أفنى عمره في خدمة مصر الأعلى للإعلام ناعيا الفريق كمال عامر: فقدنا رمزًا وطنيًا أفنى عمره في خدمة

مصراوي Masrawy

10:59 م الخميس 04 مارس 2021


كتب - مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجلس أن فقدت رمزًا وطنيًا ,قيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة مصر، وكان له دورًا وطنيًا مشرفًا في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن وكان مثالا يحتذى به.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة البرلمانية المصرية، وأن يتقبله الله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتخرج الفريق كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984.

وحصل الفريق كمال عامر على درجة الدكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان.

كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثاني وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.

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