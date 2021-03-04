صور.. هاني شاكر يحيي احتفالية "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحيا الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مساء اليوم الخميس، احتفالية اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، بحضور اللواء أركان حرب عادل الغضبان، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفيرة فايزة أبو النجا، وأشرف زكي، نقيب الممثلين.

وتضمنت الاحتفالية فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.