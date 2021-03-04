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رئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني يبحثان سبل مكافحة كورونا

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رئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني يبحثان سبل مكافحة كورونا رئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني يبحثان سبل مكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

11:36 م الخميس 04 مارس 2021

روما - (أ ش أ):
بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون في مكافحة .
وذكرت الإيطالية - في بيان نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - أن رئيسي الوزراء استعرضا أيضا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، القضايا المتعلقة بمجموعة العشرين في ظل الرئاسة الدورية الإيطالية، وكذلك الموضوعات المتعلقة بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ظل الرئاسة البريطانية، فضلا عن الرئاسة المشتركة لقمة المناخ (كوب 26).

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