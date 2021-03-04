فاوتشي يتوقع عودة نسبية للحياة الطبيعية بأمريكا في الخريف

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب ا):

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن ، إنه من "المعقول تمامًا" توقع عودة للحياة الطبيعية بدرجة ما في الولايات المتحدة بعد جائحة كورونا في الخريف ، بافتراض أن كل شيء يسير على ما يرام مع خطط التطعيم.

وأدلى فاوتشي بهذه التصريحات في مقابلة اجرتها معه قناة "إم إس إن بي سي"، رداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن للأمريكيين أن يأملوا في عودة للحياة الطبيعية بدرجة ما في الخريف .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن حدد شهر مايو كهدف لإعطاء جرعات للبالغين وإعطاء أولوية للمعلمين.