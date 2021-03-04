السعودي ياسر بن سعيدان الأسرع في المرحلة التأهيلية لرالي الشرقية

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تمكن السائق السعودي ياسر بن سعيدان من تسجيل أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة التأهيلية لرالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، والبالغ طولها 10 كيلومترات، والتي أُقيمت اليوم الخميس في منطقة شاطئ نصف القمر المطلة على الخليج العربي في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد مراكز الانطلاق في المرحلة الخاصة الأولى يوم الجمعة – حيث تبدأ المنافسات الفعلية، وعليه سينطلق ابن سعيدان أولاً، ويجلس الملاح الروسي أليكسي كوزميتش إلى جانب السعودي في سيارة ميني "جون كوبر وركس" رباعية الدفع من تحضير فريق "أكس رايد" الألماني، وسجل توقيت 6:22 دقائق متقدمًا بـ 26 ثانية على السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال الذي سجل ثاني أسرع توقيت في سيارة فورد "أف 150 إيفو".

وأنهى السائق السعودي يزيد الراجحي المرحلة في المركز الثالث بتوقيت 6:53 دقائق في سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف". علمًا بأنه يعد المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الرالي ، جاء واحتل السائق السعودي صالح السيف في المركز الرابع بالترتيب العام والأول في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري "تي 4"، وأكمل السعودي خالد الفريحي قائمة المراكز الخمسة الأولى.

وحل السائق الهولندي إريك فان لون في المركز السادس، علمًا بأنه يقود أيضًا سيارة تويوتا "هايلوكس أوفردرايف".

وسجلت السائقة السعودية دانيا عقيل في سيارة "كان – أم" طراز "مافريك أكس 3" في فئة "تي 3" بألوان فريق "شيرو" وتحضير فريق "دووست رالي" توقيت 10:03 دقائق حيث تحتل المركز الـ 11 في الترتيب العام، ويعاونها الملاح الفرنسي لوران ليشتلوشتيه.

وأخذت 11 سيارة شارة الانطلاق في فئة الرالي الدولي، الجولة الثالثة من كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة "فيا – باها"، و26 سيارة وشاحنة واحدة و21 دراجة نارية عادية و10 دراجات نارية رباعية العجلات "كوادز" في فئة الرالي الوطني، إذ يشكل هذا الرالي أيضًا الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية لموسم 2021، علمًا بأن الرالي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وفي فئة الرالي الوطني، تصدَّر السعودي المشنى الشمَّري فئة السيارات حيث يقود سيارة نيسان باترول، يليه مُواطناه السائقان صالح العبدالعالي ومتعب الشمّري، إلا أن الأوقات قد تتغيَّر بحسب العُقوبات الزمنية التي قد يُصدرها الحُكّام لاحقًا.

وسجَّل الدرّاج السعودي عبد الحليم المُغيرة أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية، على متن درّاجة "كاي تي أم" طراز "إي أكس سي 450"، يليه في المركز الثاني مُواطنُه قُتَيْبَة الشريف بفارق نصف دقيقة وهو يستخدم طرازًا أقوى من درّاجات "كاي تي أم". في حين يتأخَّر الدرّاجُ السعودي مشعل الغُنيم – المُرشَّح الأبرز في هذه الفئة - ثلاث دقائق عن المُغيرة، لذا سيتعيَّن عليه الضغط في مرحلة الغد لتعويض الفارق.

‎وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، تمكَّن الدرّاجُ السعودي هيثم التُويجري من إنهاء المرحلة أولًا مُتقدِّمًا بسبعِ ثوانٍ عن عبد المجيد الخُليفي الذي يُعد الاسم الأقوى في هذه الفئة، وأنهى الدرّاج السعودي أحمد الحربي المرحلةَ ثالثًا.

رالي الشرقية تويوتا الدولي