وزير الزراعة يبحث التعاون مع سفير المجر بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد مسعد:

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، آندارش إيمر كوفاكش السفير المجري الجديد بالقاهرة، بعد تسلمه مهام عمله.

وبحث القصير مع السفير المجري، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقال إن العلاقات المصرية المجرية تاريخية والوزارة لديها الرغبة في توسيع أطر التعاون فى مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الحيوانى والداجني بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن وأصبحت ثالث دول العالم في إنتاج البلطي، والأولى في إفريقيا والسادس عالميا في كمية الإنتاج، وترغب في تصدير الفائض من الدواجن والأسماك إلى الخارج.

وأشار وزير الزراعة، إلى رغبة الوزارة التعاون فى مجال إنتاج التقاوي وتبادل الأصول الوراثية للذرة وبعض أصناف الخضر وفي مجال البحوث الزراعية.

ومن جانبه أشار السفير المجري إلى إمكانية التعاون في مجال الري الحديث والأنشطه المرتبطة به وإنتاج تقاوي الخضر وتبادل الأصول الوراثية وبنجر السكر، حيث تمتلك المجر أكبر بنك لحفظ الأصول الوراثية لأصناف البنجر ما يقرب من ٧٣٠٠ صنفا.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل فنية لبحث سبل التعاون ووضع آلية عمل لتنفيذ ذلك، يحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ‏والمستشار التجاري المجري بالقاهرة.