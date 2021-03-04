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إيطاليا تسجل 22865 إصابة و339 وفاة بفيروس كورونا

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إيطاليا تسجل 22865 إصابة و339 وفاة بفيروس كورونا إيطاليا تسجل 22865 إصابة و339 وفاة بفيروس كورونا
6037 حالة جديدة و254 وفاة في إسبانيا

إيطاليا تسجل 22865 إصابة و339 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 339 وفاة و22865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 98974 وفاةً، والمصابين إلى 2999119 مُصاباً.

فيما سجلت إسبانيا 254 حالة وفاة و6037 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع بذلك إلى 3142358 إصابةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70501 وفاةً. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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