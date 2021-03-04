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صبيا .. إغلاق "33" منشأة ومخالفة "70" أخرى للإجراءات الاحترازية

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"الدغريري": البلدية نفذت خلال 288 ساعة "1770" جولة رقابية

صبيا .. إغلاق

تواصل بلدية محافظة صبيا جولاتها الرقابية على "1770"منشأة ضمن نطاق الاختصاص، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي ، نتج عنها رصد "70" مخالفة متعلقة بالصحة العامة للإجراءات الوقائية وإغلاق "33" منشأة لم تلتزم بما نصت عليه الأنظمة في جولات رقابية مكثفة خلال 288 ساعة ماضية.

وفي التفاصيل، قال رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، إن البلدية نفذت خلال الأيام الماضية وعلى مدى 288 ساعة "1770" جولة رقابية ضمن نطاقها الإشرافي، أسفر عنها إغلاق "33" منشأة ومخالفة "70" أخرى لمخالفتها الإجراءات الوقائية التي نصت عليها الأنظمة والضوابط الصحية لمكافحة فيروس كورونا.

ولفت "الدغريري" إلى أنه بناءً على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمتابعة انتشار عدوى فيروس كورونا ألزمت البلدية جميع الأنشطة وقاعات الأفراح والاستراحات بتطبيق الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إلزام مقدمي ومحضري الأطعمة والوجبات في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بالتقيد بارتداء الكمامات والقفازات والمحافظة على التعقيم والتطهير للأسطح بشكل مستمر، إضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والمغاسل والتشديد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في مداخل محالهم تقيدًا بالإجراءات الوقائية.

وشدد رئيس البلدية على ضرورة الإبلاغ عن مخالفة الإجراءات الاحترازية على الرقم "999" حسب توجيهات وزارة الداخلية للتعامل معها فورًا وبشكل عاجل وفق الأنظمة وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطن.

صبيا .. إغلاق

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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