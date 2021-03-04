"حل مُربح للجميع".. بيان جديد من إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد وزير الري الإثيوبي، سيشلي بيكلي، أن بلاده تسعى لاستئناف التفاوض مع مصر السودان، لافتًا إلى أن أديس أبابا ملتزمة بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وقال الوزير الإثيوبي، في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الخميس إنه "كان من دواعي سروري استضافة وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان.. جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".

وأضاف "لقد ناقشنا الجمود الحالي وآليات استئناف المفاوضات ووجهات نظر إثيوبيا حول قضايا التفاوض، والتقدم المحرز في البناء والطريق إلى الأمام".

وتابع "تظل إثيوبيا ملتزمة بحل يربح فيه الجميع وكما هو الحال دائمًا ملتزمة بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية في إيجاد حل حقيقي من خلال المفاوضات الثلاثية".