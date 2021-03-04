7 أخطاء نفعلها عند قص الشعر تزعج مصففو الشعر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها النساء دون وعي منهن عند قص الشعر تزعج مصففو الشعر، وبالتالي تتسبب في تلف الشعر، والحصول على قصة شعر غير مناسبة لوجهك وشخصيتك.

لذا نقدم لك عزيزتي، أبرز الأخطاء التي يجب تتجنبيها عند قص شعرك، وفق ما جاء في موقع "Bright side" الأمريكي.

- اختيار تصفيفة شعر خاطئة:

بعض قصات الشعر مناسبة فقط لنوع معين من الشعر، فعلى سبيل المثال، يعتبر القص المتساوي مفيدًا للشعر الكثيف.

ويعرف مصففو الشعر كل هذه الأشياء، لذا من الأفضل الاستماع إلى نصائحهم المهنية بدلاً من الإصرار على الحصول على قصة شعر مثل عارضة الأزياء الشهيرة أو الممثلة المفضلة.

- ارتداء الملابس الخاطئة:

ينصح مصففو الشعر بالذهاب إليهم بالملابس التي ترتديها معظم الوقت، لأن تصفيفة الشعر يجب أن تتناسب مع مظهرك ومع استايل ملابسك.

- عدم القدرة على الجلوس:

عندما تتحرك المرأة باستمرار على الكرسي أو تنظر حولها، يصبح من الصعب أن يعمل مصفف الشعر.

فمثلا: عند الجلوس على الكرسي وذراعيك أو قدميك متقاطعتان، فقد يصبح جزء من الشعر أقصر من الجانب الآخر، لذا ينصح بعدم تحريك الشعر عند قص الشعر.

- قص الشعر بعد فشل العلاقة العاطفية:

في كثير من الأحيان تذهب العديد من النساء إلى مصففي الشعر عند الانفصال عن شريك الحياة، وذلك من خلال إحداث تغيير في مظهرهم، لأنهم يريدون التخلي عن الماضي والشعور بمزيد من الثقة.

لذلك يوصي مصففو الشعر بعدم قص الشعر بعد فشل العلاقة الرومانسية، تجنبا للشعور بالندم والحزن على شعرك.

- تجاهل غسل الشعر لمدة أيام:

سيكون من الصعب على مصفف الشعر الحصول على تسريحة شعر رائعة، نظرا لأن الزيوت ومنتجات الشعر الكيميائية تجعل الشعر أثقل، وبالتالي لا يعرف مصفف الشعر كيف سيبدو عندما يكون نظيفًا.

لذا قبل الذهاب إلى مصفف الشعر، عليك غسل شعرك جيدا.

- عدم تقدير الطول بشكل صحيح:

من الأخطاء التي ترتكبها الكثير من النساء في صالونات التجميل، عدم تقدير أوصافا حقيقة لمقدار الشعر الذي يريدين قصه.

- عدم المناقشة مع مصففي الشعر:

عندما ترغبين في قصة شعر معينة من مصفف الشعر الخاص بك، فلابد من سؤاله ومراقبته جيدا فيما يفعله، حتى لا يفعل شيء آخر غير الذي تريده، أو يمكنك اختيار قصة الشعر التي ترغبين فيها من الكتالوج او معرض الصور الخاص بمصفف الشعر، لتتفقي معه عن الشكل النهائي قبل أن يبدأ في القص.