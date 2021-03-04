دينا داش تخطف الأنظار بفستان ملكي في حفل زفافها

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مصراوي Masrawy

كتبت_شيماء مرسي

تحتفل اليوم البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، بحفل زفافها على محمود أبو الغيط.

طلت دينا داش بفستان ملكي باللون الأبيض، بقصة الكب، بدون أكمام، مزينا بالتطريزات من أعلى الفستان، ومنفوش من أسفل، ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود.

ارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

أما زوجها محمود أبو الغيط ارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض.