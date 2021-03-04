أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عودة " كويلار" تعزز أوراق الهلال.. أمام الرائد

Print
عودة " كويلار" تعزز أوراق الهلال.. أمام الرائد عودة " كويلار" تعزز أوراق الهلال.. أمام الرائد

عودة

تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال دفعة معنوية كبيرة بعد أن شارك المحترف الكولومبي جوستافو كويلار في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس قبل لقاء الفريق المنتظر غداً مع ضيفه الرائد لحساب منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أجرى الثنائي محمد كنو وصالح الشهري مراناً تنوع ما بين الجري وأداء تدريبات بالكرة.

ميدانياً أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته استعداداً لمواجهة ضيفه الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

حيث فرض المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها المدرب عدداً من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد.الهلال الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته

بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية

بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته

بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية

بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية

شبكة عيون الإخبارية