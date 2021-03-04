الفعاليات المعرفية على رادار "الروزنامة" .. أولى منصات منظومة "تنامي تك"

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"العواد" لـ"سبق": 6 منصات لتعزيز تحول تقني فعّال عنوانه التفاعل

أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، أولى منصات منظومة "تنامي تك" التقنية، وذلك بهدف رصد جميع فعاليات القطاعات الثلاثة "العام، والخاص، وغير الربحي" تحت سقف واحد.

وأوضح الأمين العام لجمعية "تنامي" خالد العواد لـ"سبق"، أن المنصة الجديدة ستكون منصة تفاعلية بهدف السعي بخطوات متسارعة نحو تمتين القطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة 2030، حيث تطلق "تنامي" أولى منصاتها التفاعلية ضمن منظومة "تنامي تك" التقنية (تجريبًا)، عبر رصد مختلف الفعاليات في القطاعات الثلاثة.

وأضاف أنه يمكن لكل فرد أو مؤسسة أو جهة أو شركة رصد فعالياتها المعرفية وغير المعرفية ضمن هذه المنصة من مؤتمرات، ندوات، دورات، ورش، معارض .. إلخ، تحت سقف واحد، سعيًا لتحقيق تواصل أكثر وتوفير فرص متعددة وحلول أكثر لكل المستفيدين والمستفيدات، وإيجادًا لمساحات أرحب تتقلص معها تداعيات التباعد الاجتماعي عبر تحول تقني فعّال.

وأبان "العواد" أن منظومة "تنامي تك" ست منصات تفاعلية تشمل تطبيق "جدير" تطوع الخبراء، منصة خطة 100 يوم، النخبة للمجتمعات الافتراضية، منصة حوكمني، منصة معين، منصة الروزنامة، إضافة إلى منصة مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج".

يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807. وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.

وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة إلى مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".

‏https://rznamnukhba.org

الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي تنامي