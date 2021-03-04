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هل يوجد مانع شرعي في حضور جنازات غير المسلمين؟..الإفتاء ترد

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هل يوجد مانع شرعي في حضور جنازات غير المسلمين؟..الإفتاء ترد هل يوجد مانع شرعي في حضور جنازات غير المسلمين؟..الإفتاء ترد

قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مانع شرعي من حضور جنازات غير المسلمين.

هذا وردت دار الإفتاء على السؤال الموجه من إحدى السيدات وهو: هل يجوز لي أن أحضر مراسم دفن إحدى صديقاتي والتي ستكون في الكنسية؟

وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها على مواقع المواقع الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه لا يوجد مانع شرعي من حضور جنازات غير المسلمين، مشيرة إلي أنه لا بأس في التعزية فإنها من الحسنى المأمور بها في قول الله تعالى: (وَقْولُوا للنَّاس حُسنا) [البقرة:83]، وداخلة في البر والقسط والمشار إليها في قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله يحب المقسطين) [الممتحنة: 8] فالإسلام يأمر بالمعاملة الحسنة ومشاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/posts/4405513129478435

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مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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