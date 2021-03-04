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ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

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ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

مصراوي Masrawy

10:15 م الخميس 04 مارس 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الجمعة، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، و دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، وشديد البرودة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الهيئة، أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 22 -12، والسواحل الشمالية بين 20 -13، وجنوب سيناء بين 22- 15، وشمال الصعيد بين 23- 10، وجنوب الصعيد بين 25 – 12.

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