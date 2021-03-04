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لمواجهة إصابات كورونا .."الوزراء الكويتي" يفرض حظر تجول جزئيًا ابتداءً من الأحد المقبل

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لمواجهة إصابات كورونا .."الوزراء الكويتي" يفرض حظر تجول جزئيًا ابتداءً من الأحد المقبل لمواجهة إصابات كورونا .."الوزراء الكويتي" يفرض حظر تجول جزئيًا ابتداءً من الأحد المقبل
يطبق لمدة 12 ساعة يوميًا ويُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي بالبلاد

لمواجهة إصابات كورونا ..

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، فرض حظر التجول الجزئي ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الثامن من إبريل المقبل يوميًا من الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا على أن يُراجع القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده الكويت من زيادة متسارعة في عدد الإصابات التي بلغت أرقامًا غير مسبوقة وازدياد في عدد الوفيات، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 497ر196 إصابةً و1105 حالات وفاة منذ بداية الجائحة.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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