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البرلمان العربي يطالب باتخاذ موقف دولي عاجل وحاسم لوقف هجمات "الحوثي " المتكررة على

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البرلمان العربي يطالب باتخاذ موقف دولي عاجل وحاسم لوقف هجمات "الحوثي " المتكررة على السعودية البرلمان العربي يطالب باتخاذ موقف دولي عاجل وحاسم لوقف هجمات "الحوثي " المتكررة على
جدد تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها ضد كل تهديد

البرلمان العربي يطالب باتخاذ موقف دولي عاجل وحاسم لوقف هجمات

دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتكرر لمناطق في المملكة العربية ، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية جادة وحاسمة ضدها بوضعها تحت ضغوط دولية أكبر تدفعها للتوقف الفوري عن تصعيدها المتعمد والمدعوم والممول من إيران.

وأعرب البرلمان العربي في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال الهجوم لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان من خلال صاروخ بالسيتي اعترضته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم الخميس.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

ووصف ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية بـ"السلوك الإجرامي"، محملاً المجتمع الدولي المسؤولية في تقاعسه عن اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الممارسات الإرهابية الممنهجة التي تشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين وتشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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