السياحة تنظم زيارة تعريفية بجنوب سيناء لعدد من المؤثرين المصريين

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

نظمت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، زيارة تعريفية إلى محافظة جنوب سيناء لعدد من المؤثرين المصريين الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين حيث يتمتع هؤلاء المؤثرين بمتابعين تتراوح أعدادهم ما بين 500 ألف واثنين مليون متابع.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك استكمالا لخطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنظيم زيارات ورحلات تعريفية لمشاهير المدونين والمؤثرين الأجانب والمصريين والعرب.

وأوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، وإشراك المجتمع وخاصة الشباب في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة وتشجيعا للسياحة الداخلية.

واصطحبهم خلال هذه الزيارة المهندس أحمد يوسف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في جولة سياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين للتعرف على متحف شرم الشيخ الجديد وأبرز المعالم والمقاصد السياحية والأثرية بسانت كاترين، حيث قامت الهيئة بإعداد برنامج سياحي تثقيفي مميز بهدف التوعية السياحية والأثرية ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات للمجتمع المصري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهؤلاء المؤثرين.

وتضمن البرنامج زيارة دير سانت كاترين وعدد من المعالم السياحية، مثل شجرة العليقة الملتهبة المقدسة، والوادي المقدس طوى، والمكتبة، ومنطقة العجل الذهبي، ومنطقة النبي هارون، ومساكن الخديوي عباس حلمي، ومساكن العمال والجنود، بالإضافة إلى زيارة السوق المحلي للاطلاع على المنتجات اليدوية التراثية لأبناء المدينة والمنتجات الصحية الطبيعية التي تشتهر بها المنطقة، وذلك للترويج لهذه الصناعات التقليدية ودعما للمجتمع المحلي، وقد تم خلال الزيارة الالتزام بتطبيق الإجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية في كافة الأماكن السياحية والأثرية.

وأعرب هؤلاء المؤثرين عن مدى إعجابهم بمقتنيات متحف شرم الشيخ وأثنوا على الربط بين مُنتجي السياحة الشاطئية والثقافية من خلال المتحف، كما حرصوا على توثيق زيارتهم من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

وخلال الزيارة التقى المهندس أحمد يوسف والدكتور أسامة طلعت وهؤلاء المؤثرين باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذي أبدى ترحيبه بهم وأثنى على مجهودات وزارة السياحة والآثار للدفع بالحركة السياحية من داخل وخارج مصر وتنمية الوعي السياحي والأثري لدى فئات المجتمع المختلفة، مؤكدا على دعم المحافظة لهذه المجهودات بكافة الطرق.