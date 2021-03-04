أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأعلى للإعلام يهنئ أبو الغيط لتجديد الثقة فيه أمينًا للجامعة العربية

Print
الأعلى للإعلام يهنئ أبو الغيط لتجديد الثقة فيه أمينًا للجامعة العربية الأعلى للإعلام يهنئ أبو الغيط لتجديد الثقة فيه أمينًا للجامعة العربية

مصراوي Masrawy

08:48 م الخميس 04 مارس 2021

كتب مينا غالي

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة تجديد الثقة له لفترة جديدة أمينًا عامًا للجامعة.

وتقدم المجلس لـ "أبو الغيط" بخالص التهاني بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب فيه لتولي منصب أمين عام الجامعة العربية.

وقال المجلس إن تجديد الثقة يعد تتويجًا لسجل حافل من الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتأكيدًا على دور وريادتها في العالم العربي، وذلك بعد موافقة الدول العربية على قرار القيادة السياسية المصرية بإعادة ترشيح أبو الغيط لولاية ثانية مما يعكس العلاقات القوية بين مصر وسائر الدول العربية، وكذلك ثقة الدول العربية في رؤية وطموحات القيادة المصرية للوصول إلى عمل عربي مشترك لخدمة الشعوب العربية.

وأضاف المجلس أن أبو الغيط لعب دورًا كبيرًا في تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وأكد المجلس ثقته في مواصلة السفير أحمد أبو الغيط العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية والحفاظ على أمنها القومى، والتغلب على التحديات.

وأكد المجلس أن المرحلة القادمة من العمل العربي المشترك تستلزم تضافر جهود الدول العربية للوصول إلى رؤى مشتركة في ظل أوضاع تحتاج إلى الالتفاف معًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية