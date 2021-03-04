أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجزائر: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالسلالة البريطانية الجديدة لكورونا

Print
الجزائر: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالسلالة البريطانية الجديدة لكورونا الجزائر: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالسلالة البريطانية الجديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

08:47 م الخميس 04 مارس 2021

الجزائر - (د ب أ):

أعلن معهد باستور بالجزائر اليوم الخميس، عن "تأكيد تسجيل ست حالات أخرى حاملة لنفس السلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تضاف إلى الحالتين السابقتين".

وحسب بيان المعهد فإن الامر " يتعلق بأربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليين، تأكدت إصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين و قد تم عزلهم حاليا على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بالقطار والمؤسسة العمومية الإستشفائية بالرويبة".

وكان المعهد قد أعلن أواخر الشهر الماضي، عن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من ، إحداها تعود لموظف في قطاع الصحة، والأخرى لمهاجر عاد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية