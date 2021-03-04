الجزائر: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بالسلالة البريطانية الجديدة لكورونا

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ):

أعلن معهد باستور بالجزائر اليوم الخميس، عن "تأكيد تسجيل ست حالات أخرى حاملة لنفس السلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تضاف إلى الحالتين السابقتين".

وحسب بيان المعهد فإن الامر " يتعلق بأربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليين، تأكدت إصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين و قد تم عزلهم حاليا على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بالقطار والمؤسسة العمومية الإستشفائية بالرويبة".

وكان المعهد قد أعلن أواخر الشهر الماضي، عن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا، إحداها تعود لموظف في قطاع الصحة، والأخرى لمهاجر عاد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده.