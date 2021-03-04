الأهلي يكشف عن الحالات البدنية للثلاثي المصاب .. قبل مواجهة ضمك

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كشف النادي الأهلي اليوم الخميس عن الحالات البدنية لثلاثي الفريق الكروي الأول المصاب قبل مواجهة ضمك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح النادي في البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها المحترف الصربي فيجسا أثبتت عن تعرضه لتمزق عضلي حيث يواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي سيستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتابع البيان" أكدت الفحوص الطبية التي أجراها الكابتن معتز هوساوي عن تعرضه لتمزق عضلي ويحتاج اللاعب من أسبوع إلى 10 أيام من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وأضاف "فيما يواصل الكابتن حسين المقهوي، برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية بمقر النادي بعد الجراحة الناجحة التي خضع لها بالأنف في الأيام الماضية ويحتاج اللاعب إلى عشرة أيام من التأهيل، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية".

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