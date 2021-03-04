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شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية من طلعات جوية نهارية وليلية للتصدي للتهديدات الحديثة

اختتمت اليوم, مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية, الذي شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وتهدف التدريبات إلى صقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

القوات الجوية