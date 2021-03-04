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اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية و"الجوية الأمريكية"

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شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية من طلعات جوية نهارية وليلية للتصدي للتهديدات الحديثة

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و

اختتمت اليوم, مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية, الذي شهد كثيراً من "السيناريوهات" القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وتهدف التدريبات إلى صقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و

اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و

القوات الجوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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