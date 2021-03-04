المحكمة العليا فى غانا تؤيد فوز أكوفو بالانتخابات الرئاسية

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مصراوي Masrawy

أكرا - (د ب ا):

أيدت المحكمة العليا في غانا فوز نانا أكوفو أدو برئاسة البلاد.

ورفضت المحكمة طعنا فى نتيجة الانتخابات التى أجريت فى ديسمبر الماضي، مؤكدة إعادة انتخاب نانا أكوفو لفترة رئاسية أخرى مدتها أربع سنوات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال كبير القضاة كواسى أنين يبواه اليوم فى أكرا إن كل أعضاء هيئة المحكمة وعددهم سبعة قضاة أيدوا حكم فوز أكوفو بالانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن المعارضة" لم تقدم أى دليل" على زعمها بحدوث أخطاءومخالفات من جانب مفوضية الانتخابات، كان لها أثرها على النتائج، وبالتالى "فإننا نرفض الطعن المقدم منها حيث لا أساس له"