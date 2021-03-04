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الصحة العالمية تحذر الفلبين من تجاهل قائمة أولويات التلقيح ضد كورونا

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الصحة العالمية تحذر الفلبين من تجاهل قائمة أولويات التلقيح ضد كورونا الصحة العالمية تحذر الفلبين من تجاهل قائمة أولويات التلقيح ضد كورونا

مصراوي Masrawy

08:17 م الخميس 04 مارس 2021

مانيلا - (د ب أ):
حذر مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الفلبين من تجاهل قائمة أولوياتها في إعطاء اللقاح المضاد لمرض كوفيد -19 ، قائلا إن البلاد قد تفقد الإمدادات من تحالف اللقاحات العالمي.

وقال رابيندرا أبياسينجي ، ممثل منظمة الصحة العالمية في الفلبين إن اللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً ، مثل العاملين في مجال الصحة ، وكبار السن ، والأشخاص المصابين بأمراض .

وكوفاكس ، هى مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية وتسعى إلى ضمان الوصول العادل للقاحات، خاصة للدول الفقيرة.

في وقت لاحق اليوم الخميس ، تلقت الفلبين أكثر من 480 ألف جرعة

من لقاح استرازينيكا بموجب مبادرة كوفاكس التي تعتزم منح 6ر5مليون جرعة من لقاح فايزر /بيونتيك واسترازينيكا في الربع الأول من العام الجاري.

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مصراوي Masrawy

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