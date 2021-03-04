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رئيس خارجية النواب الليبي: حريصون على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات كافة

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رئيس خارجية النواب الليبي: حريصون على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات كافة رئيس خارجية النواب الليبي: حريصون على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات كافة

مصراوي Masrawy

08:15 م الخميس 04 مارس 2021

بنغازي - (أ ش أ):

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الحرص على تعزيز التعاون مع كندا في جميع المجالات، مبديا تقديره للنموذج الكندي في مجال ممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعدد الثقافات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العقوري من سفيرة كندا لدى ليبيا هيلاري شايلد أدامز، حيث بحثا آخر التطورات السياسية في الشأن الليبي.

وأعرب العقوري وفقا لبوابة إفريقيا اليوم الخميس عن تفاؤله بتحسن الوضع في ليبيا ودعمه لحكومة الوحدة القادمة؛ مما سيفتح باب التعاون مع الجانب الكندي، خاصة في المجال التجاري، وقال إنه يحرص على استئناف المشاريع المتوقفة التي كانت تعمل عليها شركات كندية وحلحلة جميع المشاكل المتعلقة بها.

كما عبر على حرص مجلس النواب على الاستفادة من الخبرات الكندية في شتى المجالات ومنها تعزيز كفاءة الإدارات الليبية.

بدورها، استعرضت السفيرة الكندية، برامج الدعم التي تقدمها كندا للشعب الليبي، بالإضافة إلى الخبرات الفنية التي تقدمها لتطوير قدرات القطاع الحكومي في ليبيا، مؤكدة حرص بلادها على دعم استقرار ليبيا في هذه الفترة.

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