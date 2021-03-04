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أنقرة تعلن مقتل تسعة عسكريين أتراك في حادث تحطم مروحية

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أنقرة تعلن مقتل تسعة عسكريين أتراك في حادث تحطم مروحية أنقرة تعلن مقتل تسعة عسكريين أتراك في حادث تحطم مروحية

مصراوي Masrawy

07:52 م الخميس 04 مارس 2021

أنقرة- (بي بي سي):
قالت وزارة الدفاع التركية إن تسعة عسكريين أتراك قتلوا وأصيب أربعة آخرون في حادث تحطم مروحية بجنوب شرقي البلاد.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن المروحية، وهي من طراز كوغار الذي تصنعه شركة ايرباص، أقلعت من مدينة بينغول متوجهة إلى تاتوان قبل أن تختفي عن شاشات الرادار بعد نصف ساعة.

ويشن الجيش التركي تكرارا عمليات في جنوب شرق البلاد ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة "ارهابية" من قبل انقرة ودول غربية أخرى.

في 2017 تحطمت مروحية عسكرية في محافظة شيرناك عند الحدود مع سوريا والعراق ما أدى إلى سقوط 13 قتيلا.

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