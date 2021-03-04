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بعد انتشار تجاوزات الفترة الماضية.. القراء تتخذ إجراء عاجلا تجاه المتلاعبين بالمصحف

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بعد انتشار تجاوزات الفترة الماضية.. القراء تتخذ إجراء عاجلا تجاه المتلاعبين بالمصحف بعد انتشار تجاوزات الفترة الماضية.. القراء تتخذ إجراء عاجلا تجاه المتلاعبين بالمصحف

مصراوي Masrawy

08:03 م الخميس 04 مارس 2021


كتب - محمود مصطفى:

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، تحديد لجنتين لاختبار القراء فئة "أ "و "ب"، وتشكيل لجنة لمتابعة القراء الذين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل، وأخرى لاتخاذ القرارات تجاه أي مخالفات

وأعلنت النقابة، اعتماد خاتمها لدى الأحوال المدنية، ودعت الأعضاء الراغبين في كتابة صفته النقابية سواء كان محفظا أو قارئا للقرآن الكريم في بطاقة الرقم القومي، واعتماد ذلك بصورة رسمية مع مصلحة الأحوال المدنية، وتم توزيع الكتيب الدوري على جميع السجلات المدنية لكل المحافظات.

وانتشرت خلال الفترة الماضية، تجاوزات كثيرة من قبل بعض القراء في حق كتاب الله عز وجل، ما اضطرت النقابة لاتخاذ إجراءات عاجلة.

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