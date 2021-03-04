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"بلدية رجال ألمع" تغلق 3 محلات وتحرر 8 مخالفات للإجراءات الاحترازية

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"آل مصمع" أكد على استمرار الجولات التفتيشية بما يضمن صحة المستهلك

واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمنشآت التي تعنى بالصحة العامة وذلك للكشف عن المخالفات ومتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية وكذلك تطبيق الإجراءات الوقائية من .

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" أن جهود البلدية تتم بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي"، مبيناً أن البلدية قامت خلال أسبوع بـ 22 زيارة تفتيشية على العديد من المنشآت حيث تم إغلاق 3 محلات وتحرير 8 مخالفات، إضافة إلى مصادرة 16 كيلوجراماً و10 لترات من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وأكد "آل مصمع" أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية بما يضمن صحة المستهلك والقضاء على المخالفات، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم المخصص للبلاغات 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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