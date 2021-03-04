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مصادرة ٥ أطنان دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها بالجيزة

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مصادرة ٥ أطنان دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها بالجيزة مصادرة ٥ أطنان دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها بالجيزة

مصراوي Masrawy

07:48 م الخميس 04 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط 5 أطنان دواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وتبين أن المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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