وزير الأوقاف ناعيا الفريق كمال عامر: قامة وطنية عظيمة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، الخميس، أن الفريق كمال عامر كان قامة عظيمة وطنيًّا ونيابيًّا وخلقيًّا، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

وتوفى صباح الخميس، الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة فريق فخري، ومنحه وشاح النيل.