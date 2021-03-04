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المسحة المهينة لكورونا شرط دخول الصين.. رفض دولي وهذا هو البديل

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المسحة المهينة لكورونا شرط دخول الصين.. رفض دولي وهذا هو البديل المسحة المهينة لكورونا شرط دخول الصين.. رفض دولي وهذا هو البديل
المركز الصيني أوصى بها لدقتها

المسحة المهينة لكورونا شرط دخول الصين.. رفض دولي وهذا هو البديل

قررت السلطات الصينية إلزام جميع الأجانب القادمين إليها بالقيام بمسحة شرجية للكشف عن .

وبررت بكين هذه الخطوة بأن المسحة الشرجية "أكثر دقة" من باقي طرق الفحص الأخرى؛ وفقًا لروسيا اليوم.

وبموجب القرار الجديد ستنشئ السلطات مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.

ولاقى القرار رفضًا كبيرًا وأدى إلى تعميق الخلاف مع الدول الأخرى بشأن ممارسةٍ وصَفَها كثيرون بأنها "مهينة".

وقد أعربت اليابانية بالفعل عن قلقها بشأن تعرض مواطنيها للإجراء "المهين"، بينما اشتكى الدبلوماسيون الأمريكيون أيضًا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو: إنه سيطلب من الصين تغيير نظام الاختبار الخاص هذا بعد أن أبلغ بعض المسافرين اليابانيين عن معاناتهم من "ألم نفسي" من الإجراء.

وكَحَلٍّ وَسَطٍ محتمل أخبر "لو هونغتشو" الطبيب الصيني المقيم في شنغهاي، وسائل الإعلام الحكومية الصينية أنه يمكن استبدال المسحة الشرجية بعيّنة من الفضلات الشرجية.

ويبدو أن كوريا الجنوبية قبلت هذا العرض، وتسعى اليابان أيضًا لإجراء محادثات حول الموضوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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