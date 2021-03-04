أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية العراقي: شعبنا بمختلف مكوناته يتطلع لزيارة البابا فرانسيس التاريخية

Print
وزير الخارجية العراقي: شعبنا بمختلف مكوناته يتطلع لزيارة البابا فرانسيس التاريخية وزير الخارجية العراقي: شعبنا بمختلف مكوناته يتطلع لزيارة البابا فرانسيس التاريخية

مصراوي Masrawy

07:24 م الخميس 04 مارس 2021

بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الشعب العراقي بمكوناته المختلفة يتطلع لزيارة البابا فرانسيس واصافا الزيارة بالتاريخية .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الخارجية قوله، إن زيارة البابا إلى العراق تعد الأولى بعد انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة سلام وتسامح ونبذ العنف.

وكشف فؤاد عن أن اللجنة المنظمة لزيارة البابا اكملت استعدادها بشكل كامل، وأن مئات الصحفيين الاجانب سيقومون بتغطية الزيارة بالإضافة الى عشرات القنوات الاعلامية العراقية والعربية والأجنبية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية