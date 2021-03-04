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لافروف: لا تأمل بحدوث تغير في العلاقات مع الولايات المتحدة أثناء ولاية بايدن

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لافروف: روسيا لا تأمل بحدوث تغير في العلاقات مع الولايات المتحدة أثناء ولاية بايدن لافروف: لا تأمل بحدوث تغير في العلاقات مع الولايات المتحدة أثناء ولاية بايدن

مصراوي Masrawy

07:19 م الخميس 04 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا تأمل بتغيرات في العلاقات الروسية الأمريكية بعد وصول بايدن للسلطة، إلا أنه أشار إلى أن موسكو لا تزال منفتحة للحوار النزيه مع واشنطن.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها قناة " اليوم" مساء اليوم الخميس إنه من الصعب الأمل بحدوث أي تغيرات جدية في مجمع العلاقات الثنائية بعد وصول إدارة بايدن إلى السلطة.

وأعرب لافروف عن أمله بأن تفهم الولايات المتحدة أن "أصعب القضايا المعاصرة، ابتداء من الرقابة على السلاح وتسوية النزاعات الإقليمية وإلى وباء يمكن حلها عن طريق ضمان توحيد أو تجميع الجهود والقدرات لأكبر اللاعبين العالميين.

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